Emret komutanım

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, ‘Paşam, esnaf için askerlere çarşı izni verin. Gerekirse otobüslerle alıp getirin’ dedi. Tuğgeneral Emre Tayanç ise şunu söyledi: Mehmetçik sizin çocuğunuz. Otobüslere gerek yok. Onlara kalbinizde yer verin yeter
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) arafından '10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir otelde yemek verildi. Yemeğe, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç da katıldı. HATSO Başkanı Servet Taş, yemeğin ardından Hakkari'nin sorunlarına katkı sunduğu ve destek verdiği için Vali Cüneyit Orhan Toprak'a plaket vererek teşekkür etti.
"PAŞAM, ASKER ÇARŞIYA ÇIKSIN": HATSO Başkanı Taş, yemeğe katılan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'a da askerlerin çarşı iznine çıkması için ricada bulundu. Esnafın zor günler geçirdiğini belirten Taş, "Sayın Paşam esnafımız çok zor günler geçiriyor, askerler de bizim çocuklarımız ve gençlerimiz. Çarşıya çıksınlar, gerekirse biz otobüslerle biz onları geri bırakırız" dedi.
"ONLARA KALBİNİZDE YER VERİN YETER": Tuğgeneral Tayanç, bu istek üzerine şunları söyledi: "Onlar sizin çocuklarınız,sizlerin onlara sahip çıkmasıgerekir. Otobüslere gerekyok, onlara kalbinizde yerverin. Önemli olan birbirimizekalbimizde ve yüreğimizdeufacık bir yer. İnşallah bucoğrafya da çok güzelliklerevesile olacaktır. Burada ticaret boyutunu inşallah sizlerle arttırarak devam ettireceğiz. Ticaret eğer bir toplumda yeteri seviyede artarsa problemler azalır. Aslında bizim güvenlik sorunumuzun azalmasının bir yöntemi de bu. Bizler sizlerleomuz omuza birlikte bir yumrukgibi olursak, inşallah bu gençlerbu topraklarda kahve önlerindeboş oturmazlarsa, hem ülkemizrefaha erişecek hem güvenlikproblemleri azalacak."
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