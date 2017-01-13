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Emret komutanım

Başkanı , ‘Paşam, esnaf için askerlere çarşı izni verin. Gerekirse otobüslerle alıp getirin’ dedi. Tuğgeneral ise şunu söyledi: Mehmetçik sizin çocuğunuz. Otobüslere gerek yok. Onlara kalbinizde yer verin yeter

Emret komutanım
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) arafından '10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir otelde yemek verildi. Yemeğe, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral da katıldı. HATSO Başkanı , yemeğin ardından Hakkari'nin sorunlarına katkı sunduğu ve destek verdiği için Vali Cüneyit Orhan Toprak'a plaket vererek teşekkür etti.

"PAŞAM, ASKER ÇARŞIYA ÇIKSIN": HATSO Başkanı Taş, yemeğe katılan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'a da askerlerin çarşı iznine çıkması için ricada bulundu. Esnafın zor günler geçirdiğini belirten Taş, "Sayın Paşam esnafımız çok zor günler geçiriyor, askerler de bizim çocuklarımız ve gençlerimiz. Çarşıya çıksınlar, gerekirse biz otobüslerle biz onları geri bırakırız" dedi.

"ONLARA KALBİNİZDE YER VERİN YETER": Tuğgeneral Tayanç, bu istek üzerine şunları söyledi: "Onlar sizin çocuklarınız, sizlerin onlara sahip çıkması gerekir. Otobüslere gerek yok, onlara kalbinizde yer verin. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreğimizde ufacık bir yer. İnşallah bu coğrafya da çok güzelliklere vesile olacaktır. Burada ticaret boyutunu inşallah sizlerle arttırarak devam ettireceğiz. Ticaret eğer bir toplumda yeteri seviyede artarsa problemler azalır. Aslında bizim güvenlik sorunumuzun azalmasının bir yöntemi de bu. Bizler sizlerle omuz omuza birlikte bir yumruk gibi olursak, inşallah bu gençler bu topraklarda kahve önlerinde boş oturmazlarsa, hem ülkemiz refaha erişecek hem güvenlik problemleri azalacak."
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