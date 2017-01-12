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Valilikten milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar

Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri yapılacağını açıkladı.

Valilikten milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar

Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada,"İlimizde 9-10-11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." denildi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 19:22
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