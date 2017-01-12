CHP'LİLER KÜRSÜYÜ ÇEMBERE ALDI
Teklifin 1. turdaki beşinci maddesi üzerinde CHP Grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin görüşmelerdeki tavrını eleştirdi.
Özel'in "Kürsüyü koruma altına alıyoruz" sözleri üzerine, CHP milletvekilleri alkışlar eşliğinde kürsüye yürüdü ve kol kola girerek kürsüyü çembere aldı.
AK Parti milletvekilleri kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga ve itiş kakış yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü. Kavgaya karışan bazı milletvekilleri yere düştü.
Kavga sırasında milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü ve ses sistemi zarar görerek çalışamaz hale geldi. Kürsünün yerinden çıktığı görüldü.
Genel Kurul salonunun bazı yerlerinde de hasar oluştu.
Salonun ortasında bulunan "Atatürk çiçeği" ile stenografların görev yaptığı masa zarar gördü. Oylama zarflarının atıldığı kupaların bulunduğu sehpa da kavga esnasında yerinden kaldırıldı. Stenografların oturduğu koltuğun bir milletvekili tarafından havaya kaldırıldığı, kupaların milletvekilleri tarafından birbirlerine fırlatıldığı görüldü.
"BU MECLİS BOMBALANDI, UNUTTUNUZ MU?"
Kavganın yatışmaması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkanlık Divanındaki mikrofondan AK Parti milletvekillerine, "Herkes yerine otursun" çağrısını yaptı.
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da "Rica ediyorum sayın milletvekilleri, yakışmıyor bu. Bu Meclis bombalandı, bunu unuttunuz mu? Ayıptır ya. Sayın grup başkanvekilleri lütfen olaya müdahale edin." diyerek, AK Parti ve CHP Grup başkanvekillerine çağrıda bulundu.
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CHP son 14 sene bu ülkede CHP nin içindeki vekilleri temizlemiştir bu ülke için başka yaptığı bir hizmet yoktur bu ekip bu kafa CHP yi temsil edemez. Bunlarında 14 senedir tabanını uyutmaktan kandırmaktan başka icraatları yok fetönün değişik versiyonu. Halk oylamasına gittiği zaman halk tartışmadan mı oy verecek meydanlarda konuşulmayacak mı piyonlar biraz az yalan söyleyin. Yeni sistemde darbe yapıp milletin cebini soyamayacaksınız dimi? Milletin cebi soyulmadıktan sonra yeni sistem bu CHP kafasına mı hesap verecek. Eski sistem güzelmiş ne kadar pislik varsa üretmiş yeni sistemi beğenmiyor. Alışmışlar tabi yatmaya ister mi? Yatanı CHP tabanı seçmiyor ki sen sen vekil olacan diyorlar CHP tabanı da yaşantısı gereği CHP ye oy veriyor bu kadar rezillik olamaz. CHP tabanı her halde pkk cenazesine git diye oy vermedi bunlara.
bunu yapan soysuzlar bedelını ödemelı tüm hasarıda CHP verilen istihakdan kesilmesi bizler mafya ve terör için meclise millet vekili gönderiyoruz sokak kavgacıları deyil
ya bunların yapmış olduğu bu pislikleri biliyoruz yoladevam durmak yok bunları kala almayacağız
meclisi bombalayan bunların ağbabası kürsü neki ellerinden gelse beştepeyi yıkacaklar
Bunlara oy verenlerin, secilmelerini sagliyanlarinda Yüce Allah 1128 türlü belasini versin Amin inşallah
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