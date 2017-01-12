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'de korkutan

'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Akdenizde korkutan deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Antalya'nın Kaş İlçesi ile Muğla Seydikemer İlçesi açıkları olan deprem, saat 18.14'te meydana geldi. Yerin 44.5 kilometre derinliğindeki deprem, Kaş ve Seydikemer'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 19:41
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