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’nün askeri hizmetlerden sorumlu imamı” olan Çetin Acar, tanık olarak ifade verdi. Örgütün 3 bin kişilik ordusu kurduğunu söyledi. Hatta bunlardan sorumlu eski bir emniyetçinin de bulunduğunu belirtti...

+18 FETÖ
Teröristbaşı Gülen ile adamları, kanlı planları için her şeyi denedi. Bunun ilk sırasına kumpasları yerleşti. "'nün askeri hizmetlerden sorumlu imamı" olan Çetin Acar ise inanılmaz bilgiler verdi. Acar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlendi. Cemaatin kirli çamaşırlarını deşifre etti. Örgütün 3 bin kişilik bir fuhuş ordusu kurduğunu söyledi. İşte Acar'ın ifadeleri: 'başlarında bir kadın vardı' "Ortaokul 1'e giderken ağabeyimin yönlendirmesi ile cemaate dahil oldum. Hacettepe Üniversitesi'ni kazandığımda cemaat için artık yetişmiş bir elemandım. Bu nedenle bana 'askeri hizmetler' görevi verildi. FETÖ'nün 1986'dan bu yana askeri hizmetlerinden sorumlu oldum. Örgütün tüm kirli planlarını biliyordum. FETÖ'cülerin 3 bin kişilik ordusu kurduğunu öğrendim. Bunların bin civarı Gülen evlerinde kalanlar. Bunlar yatak odalarına girip kurbanlarını tuzaklarına düşürüyordu. Fuhuş ordusunun başındaki isim ise eski Emniyet Terörle Mücadele Başkanı Cihangir Çelik'tir. Başlarında da bir kadın vardı."


* İshak Alaton, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti.

FETULLAH GÜLEN İSHAK ALATON'UN EMRİNDEYDİ
Acar, teröristbaşı Gülen'in Amerika ve Siyonizm için adam yetiştirdiğini dile getirdi. Ardından şunları söyledi: "Kazım Gülek barondu. Baron, derin devlet üyesidir. Derin devletin millisi de var, şerri de var. Gülen, İshak Alaton'un emrindeydi. Gülen, Üzeyir Garih'ten de emir almıştır. ve Üzeyir Garih derin devlet baronuydu. İshak Alaton, 12 Eylül darbesi dahil bütün sol hareketlerin bir numarasıydı. Hepsi ondan emir alıyordu. Sağ hareketler de Üzeyir Garih'in emrindeydi. İshak Alaton, Fetullah Gülen'e abilik yapmıştır. Kemalettin Özdemir, Amerika'da Fetullah Gülen'e oturum alma meselesinde Ahmet Kara ve Ekrem Dumanlı ile birlikte 30'un üzerinde ziyaret yapmıştı. Gülen'e oturma izni verilsin diye. Bunların hepsi bana anlatıldı."

FETÖ-CHP İTTİFAK YAPTI
Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından istenilen raporu hazırladı. Komisyona gönderilen raporda FETÖ'nün yayın organları Zaman gazetesi, Kanaltürk ve Bugün TV yerleşkesinde kayyum atanma sürecinde yapılan eylemlere 'li vekiller Gürsel Tekin, , , ile 'nun da katıldığı ve kalabalığı yönlendirdiği belirtildi.

FETÖ, kaset kumpasları yaptı. Bu kasetler ise teröristbaşı Gülen'in saklandığı ABD'nin Pensilvanya kentindeki malikanesinde montajlandı. Hatta montaj ekibinin başında Gülen'in yeğenleri vardı.


* Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Acar, FETÖ'cü askerleri yönlendirdi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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