Üzerine kan sürüp kaçtı

TEK BİR KURŞUNU BİLE BOŞA HARCAMAMIŞ: Mekânın her bir tarafını kaydeden 200 kadar kamera var. Bunlar teröristin profesyonel bir tetikçi olduğu hissini verdi. Ancak birkaç yılda cephelerde kazanılabilecek bir ustalıkta. Tek bir kurşunu bile boşa harcamamış; hep geriye bakıyor, bel hizasından ateş ediyor...
ORTAĞIM SON ANDA KURTULDU: Ortağım Ali Ünal, tetikçiyle ilk yüz yüze gelenlerden... Kameralar tetikçi bir yandan ateş edip, bir yandan mekânın içine doğru ilerlerken onu da gösteriyor... Sağ kalmasını tetikçinin kapıdaki polisi öldürdükten sonra içeri girmeye yoğunlaşmasına bağlıyorlar...
TEK SALDIRGAN VARDI: Kameralar tek bir tetikçi olduğunu gösteriyor. Birilerinin iddia ettiği gibi, tetikçi kaçmadan önce mutfakta saklanmış da olamaz, kameralarda böyle bir görüntü yok.
BİR KURBAN ONU TEKMELEDİ: Cephanesi bitince tetikçi yere bir ses bombası bırakıyor. Ancak o da görünmeden kaçmasına yetecek kadar etrafı karıştırmaya yetmiyor. Bunun üzerine ölü sandığı birinin üzerine yatmaya çabalıyor. Ancak o kişi hayatta ve tetikçiyi tekmeleyerek üzerinden atmış...
ÜZERİNE KAN SÜRDÜ: Terörist bundan sonra hafif bir şaşkınlık yaşayıp başka birinin üzerinden aldığı kanı üzerine sürüyor. Bu sırada yaralı sanılsın diye sahte bir yara açıyor kendisine...
KAHRAMANLAR VARDI: O gece tanık olduğu kahramanlıkları unutamıyorum. Yaralı biri, üzerine ateş açılacağı belliyken iki kadın arkadaşını güvenilir bir yere götürmeye çalışıyorken öldürüldü.
REINA'YI TEKRAR NASIL AÇACAĞIM: Daha ilk günden "Hemen açın, teröre teslim olmayacağımızı gösterelim" diyenler oldu. Açmazsak terörizm kazanmış olacak... Açacak olsak... Orada 39 kişi öldü. Hayat nasıl devam edebilir ki?
TÜRK DÜŞMANI ÇIKTI
Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'la ilgili TAKVİM özel bilgilere ulaştı. Masharipov'un ailesini sorgulayan polis, onu tanıyan herkesin ifadesine de başvurdu. Buna göre; saldırgan geçen yıl İstanbul'da bir Uygur derneğinde DEAŞ propagandası yaptı. Türklüğe hakaret edip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine konuştu. Ardından da tekme tokat dışarı atıldı.
Fatih ULAŞ
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