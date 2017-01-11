Tekalan kara kutudur

1998'de FETÖ'den ayrılan örgütün eski yöneticisi Ahmet Keleş, FETÖ çatı davasında tanık olarak dinlendi. Keleş "Ekrem Dumanlı, örgütün beyin takımındadır, Naci Tosun ise en üst düzey örgüt elemanıdır. Şerif Ali Tekalan, örgütünkara kutusuydu. Türk SilahlıKuvvetleri'ni, emniyeti,yargıyı, bürokrasiyi üst düzeykadroyu isim isim bilen oydu.Kripto isimleri de biliyor. Onun kaçmaması için önlem alınmasını söyledim ama kaçtı" diye konuştu.
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