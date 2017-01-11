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Tekalan kara kutudur

Tekalan kara kutudur
1998'de FETÖ'den ayrılan örgütün eski yöneticisi , FETÖ çatı davasında tanık olarak dinlendi. Keleş "Ekrem Dumanlı, örgütün beyin takımındadır, Naci Tosun ise en üst düzey örgüt elemanıdır. Şerif Ali Tekalan, örgütün kara kutusuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, emniyeti, yargıyı, bürokrasiyi üst düzey kadroyu isim isim bilen oydu. Kripto isimleri de biliyor. Onun kaçmaması için önlem alınmasını söyledim ama kaçtı" diye konuştu.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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