Rusya vizeyi kaldırıyor mu?

Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki ülke arasında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'nın bu yıl başlarında yapılmasının planlandığını, ÜDİK'in altındaki 3 ana mekanizmadan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantılarının gerçekleştiğini belirtti.

Bu mekanizmanın üçüncü ayağı olan Türk-Rus Toplumsal Forum çalışmalarının da ilişkilerin siyasi alanın yanı sıra toplumdan topluma sağlam bir temel oluşturarak devam etmesini amaçladığını vurguladı.

"ÜDİK'İN SOMUT ADIMLARLA TAÇLANMASINI BEKLİYORUZ"

Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberinde 7 bakanla Rusya'ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerde yakınlaşılması, eski yakınlığa dönülmesi, hatta ilişkilerin eskisinden daha ileriye taşınması konusunda önemli bir adım olduğunu söyleyen yetkili, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyrini sabote etmeyi amaçladığını vurguladı.

Dışişleri yetkilisi, ikili ilişkilerde gelinen aşamayı, "Şu anda yeni yılda bakış açımız ÜDİK'in toplanması, somut sonuçlarla taçlanması." ifadesiyle aktardı.

Yetkili, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından soruşturma sürecini Türk yetkililerle birlikte yürütmek için Türkiye'ye gelen heyetin çalışmalarına sıkıntısız devam ettiğini belirtti.

"ASTANA YOLUNDA HAZIRLIKLAR OLACAKTIR"

Yetkili, Türk ve Rus heyetlerinin bir araya gelerek, 23 Ocak'ta Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmelerini ele alıp almadığına ilişkin bir soruya, Ankara'ya bir Rus heyetin gelişine dair bilgisi olmadığı yanıtını verdi. Bakanlık yetkilisi, "Henüz bir somutlaşma yok. Ama olacaktır. O toplantı olmaz, başka toplantı olur ama Astana yolunda hazırlıklar olacaktır." dedi.

TÜRK ŞİRKETLERİNE YÖNELİK KISITLAMALAR

İki ülke ilişkilerinin gergin olduğu dönemde Rusya'dan Türkiye'ye yönelik bazı kısıtlamalar uygulandığını, ancak bunların bir kısmının kaldırıldığını ve kaldırılmaya devam edeceğini belirten yetkili, Rusya'nın bir kararname çıkararak, ülkede çoğu Orta Asya'dan gelen göçmen işçilerin çalışma kotasını yüzde 18'e indirdiğini söyledi.

Bu kararın küresel ekonominin getirdiği genel bir eğilimin sonucu olduğunu vurgulayan yetkili, "Özellikle Türk firmaları, Türk işçi çalıştırmak istiyor. Bazı firmalar istisna tutulmuştu, o firmaların sayısı genişletildi. Geri kalanı vizeyle irtibatlı." ifadesini kullandı.

Yetkili, büyük bölümünü müteahhitlik firmalarının oluşturduğu Türk şirketlerinin Türk çalışanları istihdam edebildiğini, belli bir kotayı aşmamak kaydıyla yenilerini getirebildiklerini vurgulayarak, "Onlarda bir kısıtlama yok. Diğer çalışanlarda da kaldırılması için biz müracatta bulunuyoruz." dedi.

Rusya'da faaliyet gösteren firmalardan önce 30'una kısıtlamaların kaldırıldığını, daha sonra bu sayının 50'ye ve 80'e ulaştığını belirten yetkili, Rusya'nın yasak getirdiği 18 tarım ürününden 5'ine ilişkin yasağın kaldırıldığını, bu alanda da bir açılım yapılabileceğini kaydetti.

Yetkili, biber, nar, kabak, marul, patlıcan ve domatesin de kısıtlama kapsamındaki ürünler olduğunu, şu anda 13 üründe kısıtlamanın devam ettiğini, öte yandan bu kısıtlamaların kaldırılması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti. İki ülke arasında yerli para ile ticaret konusunun da şirketler bazında konuşulduğunu kaydeden yetkili, her iki tarafın bu konuda kararlı olduğunu ifade etti.



VİZE KOLAYLIĞI

Dışişleri yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını beklediğini belirterek, "Şimdi bir çalışma yapıyorlar. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler." dedi.

Türkiye'nin ilişkilerde yaşanan krizden önce Batı ülkeleri arasında Rusya ile ilişkilerini en fazla geliştiren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan yetkili, "Şimdi bizim yaptığımız tekrar eski noktaya dönmek ve hatta ticari konularda mümkünse o noktayı aşmak." dedi.

Yetkili, Türkiye'nin ilişkileri göz önünde tutulduğunda, Batı ülkelerinin ve Rusya'nın birbirinin alternatifi olmadığını söyledi.

TÜRK AKIMI DOĞALGAZ BORU HATTI

Yetkili, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin iki kademeli bir proje olduğunu, projenin ilk hattıyla Türkiye'nin Ukrayna, Romanya, Bulgaristan hattından aldığı gazın ikame edilmesinin amaçlandığını ve ikinci hattıyla da Avrupa'ya gaz gönderilmesinin planlandığını söyledi.

Bu hattın inşa edilebilmesinin Rusya ve AB arasında alınacak karara bağlı olduğunu ifade eden yetkili, Avrupa'dan gaz talebi gelirse, bu hattın ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu ifade etti.