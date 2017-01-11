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bombası Sıdıka’yı aldı

5 yaşındaki Sıdıka arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Ancak yerde bulduğu bombasının patlamasıyla can verdi.

PKK bombası Sıdıka’yı aldı
Kalleş terörü genç yaşlı demedi, karşısına çıkan herkesi katletti. Kanlı terör örgütünün şehirlere inerek güvenlik güçlerine karşı başlattığı saldırılarda binlerce hendek ve el yapımı patlayıcı ile insanların yaşam alanları adeta ölüm çukurlarına dönüştürüldü. Güvenlik güçleri aylar süren operasyonlarla Güneydoğu ve Doğu'daki birçok ilçe merkezinde tüm terör unsurlarını temizlerken, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lıların bıraktıkları bir bomba 5 yaşındaki bir çocuğun hayatına mal oldu. İlçeye bağlı Oslo Köyü'nde oyun oynayan çocuklar yerde bir cisim bularak incelemeye çalıştı. 5 yaşındaki 'ın eline aldığı cismin el yapımı patlayıcı olduğu ve hemen infilak ettiği öğrenildi. Küçük Sıdıka olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsinin ardından cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi'nden alınan Toprak, Oslo Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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