PKK bombası Sıdıka’yı aldı

Kalleş PKK terörü genç yaşlı demedi, karşısına çıkan herkesi katletti. Kanlı terör örgütünün şehirlere inerek güvenlik güçlerine karşı başlattığı saldırılarda binlerce hendek ve el yapımı patlayıcı ile insanların yaşam alanları adeta ölüm çukurlarına dönüştürüldü. Güvenlik güçleri aylar süren operasyonlarla Güneydoğu ve Doğu'daki birçok ilçe merkezinde tüm terör unsurlarını temizlerken, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndePKK'lıların bıraktıkları bir bomba 5 yaşındakibir çocuğun hayatına mal oldu. İlçeye bağlı Oslo Köyü'nde oyun oynayan çocuklar yerde bir cisim bularak incelemeye çalıştı. 5 yaşındaki Sıdıka Toprak'ın eline aldığı cismin el yapımıpatlayıcı olduğu ve hemen infilak ettiğiöğrenildi. Küçük Sıdıka olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsinin ardından cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi'nden alınan Toprak, Oslo Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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