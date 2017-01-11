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’nün ‘delil’ paniği

FETÖ’nün ‘delil’ paniği
Darbeci hainler, geride delil bırakmamak için inanılmaz planlar yaptı. 'cülerin delil bırakmamak için örgüt mensuplarına uyarı mesajları attığı ortaya çıktı. Söz konusu mesajı ise örgüt içerisinde tedbirden sorumlu "Arama Tarama Mesulü" (ATM) olan bir FETÖ mensubu yazdı. Bu mesaj ise ByLock'tan yayıldı.


Yüksel TEMEL
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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