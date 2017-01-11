Geçtiğimiz hafta İzmir Adliyesi önündeki saldırıyı önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin için hazırlanan klibe ünlüler destek verdi. Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Fatih Terim, Demet Akalın, Emre Altuğ, Hande Yener, Arda Turan, Engin Altan Düzyatan, Burcu Esmersoy, Wilma Elles, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Şoray Uzun, Kutsi ve Mustafa Ceceli şehit polisin ağzından yazılan şu metni seslendirdi:



'ONLARI SIKTI, BEN SIKTIM'

"Benim adım Fethi Sekin. Memleket Elazığ. Dün İzmir Adliyesi'nin önünde görevdeydim yine. O iblisleri arabanın içinde gördüm. Alçaklıkları gelişlerinden belliydi. 'Dur' dedim durmadılar. Önce biri indi sonra diğeri. Başladılar kurşun sıkmaya. Dedim ki; 'Kurşunum bitene kadar size dünyayı dar ederim!' Ettim de! Kalleşlerin peşine düştüm. Onlar sıktı, ben sıktım! Gözüm bir şarjörde bir de bizim çocuklarda. Bizimkiler yetişene kadar. Dayandım. Derken kurşunum bitti…"

YÜREKTEN DESTEK VERDİLER

Herkesi gözyaşlarına boğan klipte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca ile başarılı oyuncu Murat Yıldırım da rol alarak duyarlılıklarını konuşturdu.



Klipte yer alan başarılı sunucu Esra Erol da saldırının ardından "Güçlü ol Türkiye'm terör tarih boyunca hiç kazanmadı" demişti.



Saldırı sonrası "Yıkılmayacağız" diyen Murat Yıldırım, klip için gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden kabul etti.



Hain teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı saldırıyı canı pahasına önleyen şehit Fethi Sekin, tüm Türkiye'nin kahramanı oldu...