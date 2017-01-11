Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Meclis'te gerilim stratejisi izleniyor, buna son verilmeli" dedi. Bahçeli ayrıca "Kabul ve ret lotosu oynanıyor. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansır. Referandum yolu açık olarak kabul edilecek gibi" ifadelerini kullandı.
FİREYİ MERCEKLE ARAMAK GEREK
Fire tartışmasını değerlendiren Bahçeli, "Fireyi mercekle aramak gerek. Oylamada ani iniş ve çıkış beklemiyorum" şeklinde konuştu.
BAŞİKA'DAN GERİ ADIM OLMAMALI
MHP liderinin Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak "Sonuç alınmadan Başika'dan geri adım olmamalı" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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