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'da 'Reina' operasyonu

nın görüldüğü ihbarı üzerine Metrosu kapatıldı. İstasyon ve çevresindeki aramalarda 1 kişi gözaltına alıdı. Gözaltına alınan kişi o terörist çıkmadı.

Bağcılarda Reina operasyonu
İstanbul 'da polis, Reina'ya saldıran teröristin eşkaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Metro seferleri durduruldu, Kirazlı durağı kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkedildi. İstasyon ve çevresindeki aramalarda 1 kişi gözaltına alıdı. Gözaltına alınan kişi o terörist çıkmadı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 16:51
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