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Sözde gençlik hapsi boyladı

Sözde gençlik hapsi boyladı
Kanlı terör örgütü 'nın sözde gençlik yapılanması olan YDG'liler, İstanbul'u savaş alanına çevirmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Ekipler, kentte korsan gösteri ve eylem yaptıkları belirlenen hainlerin yakalanması için Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece'de operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı.
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