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Karaca konuşmadı!

Karaca konuşmadı!
Ankara'da görülen FETÖ çatı davası ikinci duruşmasına SEGBİS'le katılan sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, savunma yapmaktan kaçındı. Mahkeme Başkanı'nın ısrarı üzerine Karaca, "Hastayım iğne olarak buraya geldim. Savunma yapabilecek durumum yok" talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı'nın "Hastaysanız duruşmaya katılmazsınız. Susma hakkınız da var" diye çıkıştı. Bu diyalogların ardından müşteki yakınları Karaca'ya, "Adaletten kaçıyor" diyerek tepki gösterdi.

Yüksel TEMEL
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