ABD’nin Şerif konuğu

KPSS, şike ve FETÖ’nün çatı davasının sanıkları arasındaydı. Aranan teröristler listesinde yer aldı. Başında 300 bin TL’lik ödül vardı! Ancak ABD, teröristbaşı Gülen’in yanına kaçan Şerif Ali Tekalan’ı üniversiteye rektör olarak atadı!
Teröristbaşı Gülen, sahte pasaportla ABD'ye kaçtı. Pensilvanya'daki ininde saklandı. Adamlarıyla devletin tüm noktalarına sızdı. Bunu yaparken ABD tarafından korumaya alındı. 15 Temmuz 2016 günü de halkını hedef aldı. TSK'daki FETÖ cuntası halkına kurşun yağdırdı. Tüm bunlara rağmen ABD, bir kez daha FETÖ'ye kucak açtı. ABD'ye kaçan FETÖ'cühainler, burayı kendilerine vatan yaptı! Emre Uslu, Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı gibi hainler Amerikan'ın uşağı çıktı! Türkiye, hainlerin iadesi için 80 bin adet belgeyi ABD'ye yolladı. Ancak Amerikan makamları Türkiye'niniadesini istediği bu hainlerle ilgili hiçbirişlem yapmadı. İşte bunlar arasında eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan da vardı. Tekalan, "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şike kumpası" gibi davalarda sanık olarak ilk sırada yer aldı. Hatta "Aranan Teröristler" listesinin içinde yer aldı.
TESLİM EDENE 300 BİN TL ÖDÜL VAR
Gri Liste'de bulunan hainin başında ise 300 bin TL ödül vardı. Ancak tüm buna rağmen ABD, Tekalan'ı adeta baştacı yaptı. 64 yaşındaki Şerif Ali Tekalan, ABD'deki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Söz konusu bilgi Texas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer aldı. 19Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ınüniversitenin üçüncü rektörü olarakatandığı açıklandı. Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor. FETÖ'nün üniversitelerİmamı olarak bilinenTekalan'ınoğlu TarıkTekalan'ında firariolduğuortaya çıktı.
TUZLUK GÖREVE
FETÖ'nün en tanıdık simalarından Hakan Şükür'ün de Teksas'taki üniversitede görev alacağı öğrenildi. ABD'ye kaçan ve Twitter üzerinden defalarca 15 Temmuz darbe girişimini kınayarak aklınca kendisini aklamaya çalışan Şükür, daha önce aynı üniversitede konuk öğretim görevlisi olarak ders vermişti. Şerif Ali Tekalan'ın rektörlük görevine gelmesiyle Hakan Şükür'ün de North America Üniversitesi'nde Spor Bölümü'nün başına geleceği öğrenildi.
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Bunda anlaşılmayacak ne var,adamlar ajan ve abd ye ingilizlere almanlara hizmet ediyorlar.
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