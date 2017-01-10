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’nin Şerif konuğu

KPSS, şike ve ’nün çatı davasının sanıkları arasındaydı. Aranan teröristler listesinde yer aldı. Başında 300 bin TL’lik ödül vardı! Ancak , teröristbaşı Gülen’in yanına kaçan ’ı üniversiteye rektör olarak atadı!

ABD’nin Şerif konuğu
Teröristbaşı Gülen, sahte pasaportla 'ye kaçtı. Pensilvanya'daki ininde saklandı. Adamlarıyla devletin tüm noktalarına sızdı. Bunu yaparken ABD tarafından korumaya alındı. 15 Temmuz 2016 günü de halkını hedef aldı. TSK'daki cuntası halkına kurşun yağdırdı. Tüm bunlara rağmen ABD, bir kez daha FETÖ'ye kucak açtı. ABD'ye kaçan FETÖ'cü hainler, burayı kendilerine vatan yaptı! Emre Uslu, , Ekrem Dumanlı gibi hainler Amerikan'ın uşağı çıktı! Türkiye, hainlerin iadesi için 80 bin adet belgeyi ABD'ye yolladı. Ancak Amerikan makamları Türkiye'nin iadesini istediği bu hainlerle ilgili hiçbir işlem yapmadı. İşte bunlar arasında eski Fatih Üniversitesi Rektörü da vardı. Tekalan, "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şike kumpası" gibi davalarda sanık olarak ilk sırada yer aldı. Hatta "Aranan Teröristler" listesinin içinde yer aldı.

TESLİM EDENE 300 BİN TL ÖDÜL VAR
Gri Liste'de bulunan hainin başında ise 300 bin TL ödül vardı. Ancak tüm buna rağmen ABD, Tekalan'ı adeta baştacı yaptı. 64 yaşındaki Şerif Ali Tekalan, ABD'deki 'ne rektör olarak atandı. Söz konusu bilgi Texas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer aldı. 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığı açıklandı. Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor. FETÖ'nün üniversiteler İmamı olarak bilinen Tekalan'ın oğlu Tarık Tekalan'ın da firari olduğu ortaya çıktı.


TUZLUK GÖREVE
FETÖ'nün en tanıdık simalarından Hakan Şükür'ün de Teksas'taki üniversitede görev alacağı öğrenildi. ABD'ye kaçan ve Twitter üzerinden defalarca 15 Temmuz darbe girişimini kınayarak aklınca kendisini aklamaya çalışan Şükür, daha önce aynı üniversitede konuk öğretim görevlisi olarak ders vermişti. Şerif Ali Tekalan'ın rektörlük görevine gelmesiyle Hakan Şükür'ün de North America Üniversitesi'nde Spor Bölümü'nün başına geleceği öğrenildi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Bunda anlaşılmayacak ne var,adamlar ajan ve abd ye ingilizlere almanlara hizmet ediyorlar.

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cevapla 10.01.2017 01:50
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