3 kahramanım daha var

İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda, hainlerle tabancasındaki mermisi bitinceye kadar çatışıp şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in eşi, İzmir'de oturacağını ve çocuklarını babalarının bu vatan için canını verdiği kentten ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Eşiyle gurur duyduğunu belirten ev hanımı Rabia Sekin, "Beylik tabancasıyla teröristlerin üzerine gözünü kırpmadan koşup, saklanmadan giden ve çatışarak büyük bir katliamı engelleyen Fethi Sekin gibi üç evladı daha var kahramanımın. Çocuklarımızın amcası da polis. Emin olsunlar ki, terör örgütleri bizi böyle yıkamazlar. Korksunlar! 3 tane daha Fethi Sekin gibi cesur kahramanın yavruları polis olarak o hainlere göz açtırmamak için geliyor" diye konuştu. İzmir'deki saldırıda yaralanan 27 yaşındaki çevik kuvvet polisi Oğuzhan Batuhan Atik ise beraber görev yaptığı Fethi Sekin için "Fethi abi büyük bir kahramanlık yaptı. 'Başkalarının çocuklarıyetim kalmasın' diye kendi çocuklarınıyetim bıraktı" ifadelerini kullandı.
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