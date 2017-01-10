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2 eski çalışanı 'den

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 eski çalışanı

2 eski MİT çalışanı FETÖden tutuklandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski çalışanı .

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 eski MİT görevlisi, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan eski MİT çalışanı zanlılar Ali O. ve Ömer Faruk U. tutuklandı.

Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 19:00
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