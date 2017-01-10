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19 ''çu polis tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "" kullandıkları belirlenen, aralarında rütbelilerin de olduğu 19 polis tutuklandı.

19 ByLockçu polis tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve cep telefonlarında "" bulunduğu tespit edilen 24 polis, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesini ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 19'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan zanlılardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 19:37
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