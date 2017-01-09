Soylu’nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp krizi sonucu vefat eden yakın aile dostu Ömer Akyıldız'ın (65) İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Trabzonlu ünlü işadamı Ömer Akyıldız'ı son yolculuğunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Akyıldız ailesi ve akrabaları da yalnız bırakmadı. Merkez Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Akyıldız, Karadeniz Mahallesi Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.