Soylu’nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalp krizi sonucu vefat eden yakın ailedostu Ömer Akyıldız'ın (65) İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Trabzonlu ünlüişadamı Ömer Akyıldız'ı son yolculuğunda GaziosmanpaşaBelediye Başkanı HasanTahsin Usta, Akyıldızailesi ve akrabaları da yalnız bırakmadı. Merkez Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Akyıldız, Karadeniz Mahallesi Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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