NATO’nun cezası

ARKASINDA CIA VAR:
Eski bir çalışanı olarak söylüyorum ki, CIA her zaman suikast ve saldırıların arkasında olmuştur. Türkiye'deki saldırıların arkasında da onların olduğunu söylemek hayalcilik olmaz. Ancak bu saldırıları planlayanlar elçilikte görevli isimleri açıkça belli olan kişiler değildir. CIA teknoloji ve kaynak sağlar. Ardından kirli işleri organize etmek için bir İsrailli, Alman ya da Belçikalı bulur. Reina saldırısı için ülkenize son dönemde giren Belçikalılar'a iyi bakın...
ÜLKEM YALAN SÖYLÜYOR:
Amerika içinde birçok Amerika var. Ve bunların birçoğu yalancı. Elçilikler, istihbarat örgütü ve Beyaz Saray düzenli olarak yalan söylüyor. Bundan bir ABD vatandaşı olarak utanıyorum. Son olarak istihbarat servisinin başındaki adam Rusya'nın ABD seçimlerini hacklediği yalanını söylüyor. Bu bir yalan. Ve hiçbir kanıt göstermeden Rus diplomatlar sınır dışı ediliyor. Bu aktif bir savaştır.
BİZE YARDIM EDİN:
3. Dünya Savaşı'nı çıkarmak isteyenler iş başında. Bunun için Rus elçi suikastı düzenlendi. Bu bir çılgınlıktı. Neyse ki Rusya ve siz bu provokasyona karşı çok sağlam durdunuz. Bu işbirliğini artırın. Doğu Avrupa ülkeleri ile birleşerek iyi bir istihbarat ağı kurabilirsiniz. Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var. Savaş çıkarmayı planlayan bu insanları temizlemek için Donald Trump'a yardım edin. Kendi evimizi temizlemek için bize yardım edin.
ENERJİ HATTINIZA SALDIRACAKLAR:
Her geçen gün daha güçlü hale geliyorsunuz. Ve güçlendikçe saldırı altında kalıyorsunuz. NATO'ya karşı çıktığınız için cezalandırılıyorsunuz. Bence NATO dağıtılmalı. Tüm üsleri kapatılmalı. Siz bu yolda devam ettikçe ülkenize saldırılar devam edecek. Suikastlar, patlamalar olabilir. Enerji kaybı yaşayacağınız elektronik saldırılar ise kesin yaşanacaktır.
TÜRKİYE DÜNYANIN MERKEZİNDE:
Türkiye şu an dünyanın merkezinde... Giderek daha fazla kendini gösteren bir ülke haline geldiğinizi ancak bunun sonucunda bir asimetrik savaşla karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorum. Bu durumda hiç kimsenin sizinle dost olduğunu varsayamazsınız. Ekonomik yaptırımlar da yaşayabilirsiniz. Ben ekonomik yaptırımları da bir aktif savaş olarak görüyorum. Buna engel olmak için ülkenize yaptırım uygulayan ülkelerin temsilcilerini göndermelisiniz.
ABD'Yİ ROTHSCHİLDLER YÖNETİYOR:
Donald Trump'ın Avrupa'daki ve Ortadoğu'daki üstlerimizi kapatmak istediğini düşünüyorum. O, Kennedy'den sonra en zor kontrol edebilecekleri başkan olacak. Ancak aynı zamanda Evelyn Rothschild'in onu engellemek için ona 20 milyar dolar verebileceğini de biliyorum. Sonuçta ABD bir demokrasi ülkesi değildir... ABD, Rothschild'lerin kontrolündeki bankaların yönettiği iki partili bir tiranlıkla yönetilen faşist ve kurumsal bir devlettir.
* CIA ajanı Robert Steele'ye göre Reina saldırısı, NATO'nun Türkiye'yi cezalandırmasıydı. CIA'nın tezgahladığı kirli iş Belçika'ya verildi. Tetiği ise Özbek Abdulgadir Masharipov çekti.
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