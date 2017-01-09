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Kamyonlu : 4 ölü

Kamyonlu saldırı: 4 ölü
Kudüs'te askerlerinin toplanma alanına kamyonla düzenlendi. Olayda 3'ü kadın 4 İsrail askeri hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. İsrail televizyonları, kamyonun içindeki saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu. İsrail İçişleri Bakanlığı olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

NETANYAHU: SALDIRI DEAŞ'IN İŞİ
Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu araç sürücüsünün DEAŞ üyesi olduğunu söyledi. Netanyahu, "Saldırı, Paris ve Berlin'de tarafından düzenlenen saldırılarla benzerlik taşıyor" dedi. Olayın gerçekleştiği , 1967'de İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'ün güneydoğu kesiminde yer alıyor.


* Kamyonla askerlerin içine dalan saldırgan, kurşun yağmuruna tutuldu.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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