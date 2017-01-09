Kamyonlu saldırı: 4 ölü

Kudüs'te İsrail askerlerinin toplanma alanına kamyonla saldırı düzenlendi. Olayda 3'ü kadın 4İsrail askeri hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. İsrail televizyonları, kamyonun içindeki saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu. İsrail İçişleri Bakanlığı olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.
NETANYAHU: SALDIRI DEAŞ'IN İŞİ
Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu araç sürücüsününDEAŞ üyesi olduğunu söyledi. Netanyahu, "Saldırı, Paris ve Berlin'de DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarla benzerlik taşıyor" dedi. Olayın gerçekleştiği Armon HaNatziv, 1967'de İsrail tarafından işgal edilen Kudüs'ün güneydoğu kesiminde yer alıyor.
* Kamyonla askerlerin içine dalan saldırgan, kurşun yağmuruna tutuldu.
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