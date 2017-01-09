İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Marmaray 01.00, metro seferleri 06.00'ya kadar uzatılırken, metrobüs seferleri de arttırıldı.
Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan karar doğrultusunda Marmaray seferleri saat 01.00, metro seferleri de 00.00'dan 06.00'ya kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri de arttırıldı.
İstanbul'da ulaşıma büyük ferahlık
İBB metrobüs seferlerine takviye yapılacağını söylerken, metro seferleri de sabaha kadar devam edecek.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Marmaray 01.00, metro seferleri 06.00'ya kadar uzatılırken, metrobüs seferleri de arttırıldı.
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