İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Marmaray 01.00, metro seferleri 06.00'ya kadar uzatılırken, metrobüs seferleri de arttırıldı.



Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan karar doğrultusunda Marmaray seferleri saat 01.00, metro seferleri de 00.00'dan 06.00'ya kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri de arttırıldı.