İşte okulların tatil edildiği iller

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışının ardından tüm öğrenciler 'İstanbul'da yarın (10 Ocak Salı) okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyordu. Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi.

Vali Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle kentte bugün kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 15.30'a çekildiğini açıkladı. Vali Şahin'in öğleden sonra veya akşamsaatlerinde İstanbul'da kar tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını açıklaması bekleniyor.

KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışının akşam geç saatlere kadar etkisini arttırarak süreceği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, şehri 6 Ocak Cuma akşamından itibaren etkisi altına alan kar yağışı, il genelinde yer yer tipi şeklinde devam ediyor. Yoğun yağış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları 24 saat aralıksız sürürken, şehrin bazı noktalarında ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle: "Çatalca-Subaşı'nda 130, Hadımköy-Yassıören'de 120, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 111, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 75, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 87, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 69, Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 77, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 67, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 69, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 40-45 santimetre." Bu arada, öğle saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün bir kısmının da buz tuttuğu görüldü. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de tüm okullar salı günü tatil edildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

TOKAT

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi. Marmara bölgesinde etkili olan kar ve tipi Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde, anaokulu, ilk, orta ve liselerde okulların bir gün tatil olmasına neden oldu. Bu iki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

YALOVA

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.



KAHRAMANMARAŞ

Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor.

Kahramanmaraşın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ve ertesi gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10-11 Ocakta ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği kaydedildi.



TEKİRDAĞ

Tekirdağ genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarındaki tatilin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarında yarın tatil edildiği belirtildi.



SİNOP

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.



KIRKLARELİ

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın da tatil edildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm okulların 10 Ocak Salı tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



ÇORUM

Çorum merkez ilçede kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Çorum merkez ilçede 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.



Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, 10 Ocak Salı günü taşımalı olarak eğitimine devam eden öğrenciler ve köy okullarında bir gün süreyle okulların tatil edildiği açıklandı.



KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile merkeze bağlı yerlerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime 10 Ocak Salı ara verildi.



NEVŞEHİR

Nevşehir'de merkeze bağlı köylerdeki okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.



SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Kent genelinde kar yağışının etkili olduğu bu nedenle bazı ilçelerde ilk, orta ve lise dereceli okullarda 10 Ocak salı günü eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.



Bu kapsamda ilçe Hıfzısıhha Kurullarınca Kavak, Vezirköprü, Terme, Havza, Asarcık, Ayvacık, Çarşamba'da köy okulları, Canik ilçesinde taşıma merkezli okullar, İlkadım'da Canik ilçesinden taşımalı gelen lise öğrencileriyle yine İlkadım'da Çatkaya ilkokulunda eğitime bir gün ara verildi.



KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.



Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.



EDİRNE

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.



Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiğini söyledi.



Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Valilik kararıyla bugün okullar tatil edilmişti.



TUNCELİ

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.