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Hoşçakal şehidim

Hoşçakal şehidim
Kahramanmaraş dün şehidine ağladı. kapsamında 'da yürütülen operasyonda düşen Astsubay (25), memleketi 'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törene aralarında Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da bulunduğu 3 bin kişi katıldı. Açıkgöz'ün, Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan ağabeyi Astsubay Halil Açıkgöz ile baba Ali Açıkgöz güçlükle ayakta kaldı. Anne Selamet Açıkgöz şehit evladının tabutunun başında, "Ciğerimizi yakanların kendi ciğerleri yansın. Vatan sağ olsun kuzum. Kanınız yerde kalmaz yavrum" diye ağladı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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