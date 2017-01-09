Hoşçakal şehidim

Kahramanmaraş dün şehidine ağladı. Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'da yürütülen operasyonda şehit düşen Astsubay Osman Açıkgöz (25), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törene aralarındaBaşbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ında bulunduğu 3 bin kişi katıldı. Açıkgöz'ün, Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan ağabeyi Astsubay Halil Açıkgöz ile baba Ali Açıkgöz güçlükle ayakta kaldı. Anne Selamet Açıkgöz şehit evladının tabutunun başında, "Ciğerimizi yakanların kendi ciğerleriyansın. Vatan sağ olsun kuzum. Kanınızyerde kalmaz yavrum" diye ağladı.
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