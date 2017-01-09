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DEAŞ'ın hedefleri darmadağın edildi

, Harekatı kapsamında 15 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiğini açıkladı.

DEAŞın hedefleri darmadağın edildi

Türk Hava Kuvvetlerince, Harekatı kapsamında 'nin kuzeyine yönelik hava operasyonunda, 15 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 10.31-10.46 saatleri arasında, Bzaghah, Kabbasin ve Suflaniye bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensuplarının barınma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandığı belirlenen 15 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Türk savaş uçakları, görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra emniyetle üslerine döndü.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 13:51
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