Baba vatan

Hainler hem içeriden hem dışarıdan saldırdı. Türkiye’nin sabrı taştı. Mehmetçik sınır ötesine yol alıp terörü bataklığında ortadan kaldırdı. Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’ı da DEAŞ’ın elinden aldı. Askerimizi gören çocukların yüzünde ise özgürlüğün sevinci vardı
Üst akıl, DEAŞ'ı, PKK'yı ve PYD/ YPG'yi kullandı. Türkiye'yi hedef aldı. Ancak hem siyasi hemde askeri anlamda üst akla karşıgeniş çaplı operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı için düğmeye basıldı. Harekatın 138. gününde muhalif unsurların El Bab'ı kontrol altına almaya yönelik düzenlediği operasyon yoğun ateş desteğiyle tam gaz yapıldı. Terör örgütü DEAŞ'a ait 292 hedef Fırtına obüsü, havan, çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Aralarında savunma mevzileri, komuta kontrol tesislerinin de bulunduğu bazı binalar ortadan kaldırıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklarca El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerine hava harekatı yapıldı. Harekat sonucu 35 hedefin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'a ait 2 top ve 1 tankın vurulduğu açıklandı. Gün içindeki çatışmalarda DEAŞ üyesi 69 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce tuzaklanan 23 el yapımı patlayıcı imha edildi. Türk askeri El Bab'ı DEAŞ'tan arındırırken, bölge halkı da büyük sevinç yaşadı. Özellikle çocuklar Türk askeri sayesinde tam 2 yıl sonra yeniden sokaklara çıktı. Oyunlar oynadı. Askerimiz El Bab sokaklarında ilerlerken, çocukların yüzünden özgürlüğün ve güvenin sevinci vardı.
'VE ALEYKÜMSELAM...'
Öte yandan harekatta görev yapan Ispartalı asker Nuh Özmen, terörle mücadelede kullanılan bir bombanın üzerine Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın adını yazdı. Ardından fotoğrafını çekip başkana yolladı. Başkan Günaydın ise sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "El-Bab'dakahraman Türk ordusunda savaşanIspartalı asker kardeşimizden selamvar. Ve aleykümselam. Zaferle, şanlaIsparta'mıza gelirsin inşallah" dedi.
* El Bab'ın küçük yürekleri özgürlüklerine kavuşmanın sevincini Türk askeriyle paylaştı.
* Cephedeki kahramanlar, Türkiye'ye selam yolladı.
* CEPHEDEN ISPARTA'YA MESAJ
Ispartalı komando Nuh Özmen, binlerce kilometre öteden memleketine selam yolladı.
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