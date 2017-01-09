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görüşmelerine geçilmesi kabul edildi

Genel Kurulunda, AK Parti'nin değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi.

Anayasa görüşmelerine geçilmesi kabul edildi

Genel Kurulunda, AK Parti'nin değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edildi.

Teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı.

Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Teklifin maddelerine geçilmesinin 338 oyla kabulünü, AK Parti'li milletvekilleri alkışlarla karşıladı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 01:15
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