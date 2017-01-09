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şeytan üçgeni

ABD şeytan üçgeni
Terör örgütü çözüm sürecini sabote ettikten sonra hendekler açıp sözde özerklik ilan etti. Kentleri harabeye çeviren örgüt, güvenlik güçlerinin aylar süren çabaları sonucu temizlendi. Bu kentlerden biri Diyarbakır'ın tarihi ilçesi 'du. Sur'da öldürülen lerden biri de Malatya nüfusuna kayıtlı Çenda kod adlı 39 yaşındaki Sonay Engin'di... onunla gurur duyuyordu İstihbarat birimleri, 'in 2009 yılında PKK'ya katılıp Kandil'e gittiğini ve burada "Nucan Malatya" kod adını aldığını, silah inin ardından atışlarında başarılı olunca 2013 yılında Suriye'nin kuzeyindeki Ayn-el Arab bölgesine geçerek, YPG'ye katıldığını belirledi.


* KANDİL'DE NUCAN


* KOBANİ'DE ROZA


* SUR'DA CENDA

tarafından eğitim verilen 'de Roza kod adı ile eğitim alan Sonay Engin, son olarak Çenda kod adıyla 2015 yılında çatışmaları organize etmek için Sur'a gönderildi. ABD'nin "Terörist değil, PKK ile ilişkisi yok" diyerek eğitim ve silah verdiği YPG saflarında teröristlik yapan kadın, Sur'da emniyet güçleri tarafından öldürüldü. HDP'li vekil ise kalleş terörist için ""Sonay'ın mücadele azmi ve dik duruşu karşısında saygıyla eğiliyorum" demişti.

SIRRIBERK ARSLAN
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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