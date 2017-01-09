ABD şeytan üçgeni

Terör örgütü PKK çözüm sürecini sabote ettikten sonra hendekler açıp sözde özerklik ilan etti. Kentleri harabeye çeviren örgüt, güvenlik güçlerinin aylar süren çabaları sonucu temizlendi. Bu kentlerden biri Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'du. Sur'da öldürülen teröristlerden biri de Malatya nüfusuna kayıtlı Çenda kodadlı 39 yaşındaki Sonay Engin'di...HDP onunla gurur duyuyordu İstihbarat birimleri, Sonay Engin'in 2009 yılında PKK'ya katılıp Kandil'e gittiğini ve burada "NucanMalatya" kod adını aldığını, silah eğitiminin ardından atışlarında başarılı olunca 2013 yılında Suriye'nin kuzeyindeki Ayn-el Arab bölgesine geçerek, YPG'ye katıldığını belirledi.
* KANDİL'DE NUCAN
* KOBANİ'DE ROZA
* SUR'DA CENDA
ABD tarafından eğitim verilen YPG'de Roza kod adı ile eğitim alan Sonay Engin, son olarak Çenda kod adıyla 2015 yılında çatışmaları organize etmek için Sur'a gönderildi. ABD'nin "Terörist değil, PKK ile ilişkisi yok" diyerek eğitim ve silah verdiği YPG saflarında teröristlik yapan kadın, Sur'daemniyet güçleri tarafından öldürüldü. HDP'li vekil Hüda Kaya ise kalleş terörist için ""Sonay'ın mücadele azmi ve dik duruşu karşısında saygıyla eğiliyorum" demişti.
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