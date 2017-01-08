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Üşüme baba

Üşüme baba
İzmir'deki terör saldırısında olan adliye çalışanı için Uzundere Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenaze aracıyla cemevine getirilen Can'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda taşınarak musalla taşına konuldu. Tabutun getirilmesi sırasında Musa Can'ın kızları Büşra ile Emine Can, fenalık geçirdi. Musa Can'ın naaşı omuzlarda cenaze aracına taşınırken şehidin kızları, naaşın üzerine babalarına ait bazı giyim eşyalarını koydu. Musa Can'ın cenazesi 'nda defnedildi.
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