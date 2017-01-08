Üşüme baba

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan adliye çalışanı Musa Can için Uzundere Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenaze aracıyla cemevine getirilen Can'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda taşınarak musalla taşına konuldu. Tabutun getirilmesi sırasında Musa Can'ın kızları Büşraile Emine Can, fenalık geçirdi. Musa Can'ın naaşı omuzlarda cenaze aracına taşınırken şehidin kızları, naaşın üzerinebabalarına ait bazı giyim eşyalarınıkoydu. Musa Can'ın cenazesi Uzundere Mezarlığı'nda defnedildi.
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