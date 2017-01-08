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Helikopterler peş peşe havalandı!

'ın Küpeli Dağı’nda kış üslenmesindeki ’lı teröristlerin imhası için 4 Ocak’ta başlatılan hava destekli ve bölgeye sevkıyat devam ediyor.

Helikopterler peş peşe havalandı!
merkezde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki Küpeli Dağı'ndaki 4 Ocak günü başlatıldı.



Bölgedeki bir çok askeri birliğinde katıldığı ve 'lıların kış üstlenme alanlarının imhasını hedefleyen hava destekli operasyon devam ederken, bölgeye hem hava hem de karadan takviye birliklerin sevki sürüyor. Küpeli dağının dışında Çıraf dağının da bazı bölümlerini kapsayan operasyon nedeniyle bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı gözlendi.

Operasyonu Akçay, Seslice, İkizce'de bulunan Tugaylardaki askerlerin yanı sıra Siirt'teki özel birliklerinde katıldığı belirtildi. Kötü hava koşullarına rağmen devam eden operasyonlara havadan ise Skorski, Kobra ve Atak Helikopterlerinin destek verdiği öğrenildi.
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  • 08 Ocak 2017, Pazar 19:11
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