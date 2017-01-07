Hafta içinde kar yağışlarının başlayacağına dair açıklamada bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde yanılmadı. Özellikle Cuma günü İstanbulluları yoğun kar yağışı ve tipi konusunda uyaran Meteoroloji, "Kar ne zaman bitecek?" sorusuna da yanıt verdi. Cuma günü başlayan kar yağışı İstanbul'da özellikle iş çıkış saatinde, çalışanlara büyük sıkıntı yaşattı. Yağışın başlamasının ardından halen devam etmesi nedeniyle vatandaşlar pazartesi günü neler olacağını merak ediyor. Kar yağışının başlamasına bazı vatandaşların hazırlıksız yakalanmaları trafik sorunu yaşanmasına neden oldu. Hafta sonundan Pazartesi için hazırlık yapacak vatandaşlar, "kar ne zaman bitecek" sorusuna yanıt bulmak istiyor.



YOL DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışı halen devam ediyor. İstanbul'da kar yağışı Cumartesi gün boyunca devam edecek. Pazar günü ise ilk saatlerden sabah saatlerine kadar kar yağışı sürecek. Ancak Pazar günü kar yağışının azalması bekleniyor. Cumartesi günü -5 dereceyi görecek İstanbullular, Pazar günü ise -6 dereceyi görecek. Kuzeyden esecek rüzgarlar hissedilecek sıcaklık değerlerini iyice düşürecek. Kar yağışı İstanbul'da Pazar, Pazartesi, Salı günleri devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Ülkemizin batı kesimlerinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bilecik ve Bursa -2 derece, Edirne -6 derece, İstanbul -1 derece.

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 1 derece, Aydın 6 derece, İzmir 2 derece, Kütahya 3 derece.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Adana ve Antalya 14 derece, Hatay 10 derece, Isparta 2 derece.





İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ankara ve Konya 5 derece, Niğde ve Yozgat 8 derece.

Batı Karadeniz Bölümü

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bolu 1 derece, Kastamonu 7 derece, Sinop 12 derece, Zonguldak 6 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölümü

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile zamanla Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Artvin 9 derece, Giresun ve Trabzon 20 derece, Samsun 21 derece.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar, akşam ilk saatlerde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor. Elazığ 8 derece, Erzurum 2 derece, Iğdır -5 derece, Muş -1 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Adıyaman ve Batman 11 derece, Diyarbakır 10 derece, Gaziantep 8 derece.



KAR KALINLIĞI 110 SANTİMETREYE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, dün akşam başlayan kar fırtınası, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey başta olmak üzere il genelinde etkili oluyor.



TEM otoyolunda çalışma yapan ekipler yolun açık tutulmasını sağlarken, ilçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapan Büyükşehir Belediyesi, trafikte bekleyen vatandaşlara 31 bin 50 kumanya paketi, çay ve hazır çorba dağıttı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda zaman zaman aksayan trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü.



Park Bahçeler, Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri, İSFALT, 153 Beyaz masa ekipleri sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.



İstanbul'da en son ölçülen kar kalınlığı Çatalca-Subaşı'da 110 santimetre, Arnavutköy'de 60-65 santimetre, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60 santimetre, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50 santimetre, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 40 santimetre, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 30-35 santimetre, Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25 santimetre, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 20 santimetre Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 15-18 santimetre, Pendik, Kartal, Tuzla'da 10 santimetreye ulaştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.



Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri sabah saatlerinden itibaren 15 bin 93 ton tuz, 132 ton solüsyon kullandı.



Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle:



METRO SEFERLERİ UZATILDI, METROBÜS HATTINA EK SEFERLER KONULDU

Yoğun kar yağışı nedeniyle metro saat 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edecek. Metrobüs hattına ek seferler konulurken, Marmaray ise saat 01.00'e kadar hizmet verecek.



Kar yağışı nedeniyle dün akşam ilerlemekte zorlanan sürücülerin Esenyurt ve bazı bölgelerde yol kenarlarında park ederek bıraktığı araçlar, gün içinde trafikte aksamalara yol açtı. Araçlarını almak için gelen vatandaşlar biriken kar nedeniyle araçlarını çıkarmakta güçlük çekti.



Kentteki trafik yoğunluğu son olarak yüzde 10 olarak ölçülürken, Kınalı yolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasına geçişlerinde sıkışıklık görülüyor.



Bölgeye giden AKOM ekipleri, trafik akışının normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Kar yağışı Silivri'de de hayatı olumsuz etkiliyor.



İBB'DEN ARACINI YOLDA BIRAKANLARA ÇAĞRI

İstanbul'da dün geceden beri yoğun kar yağışı etkili oluyor. Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Kıyı kesimlerinde de 15 santime ulaştı.



Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Dün gece ve bugün birçok sürücü araçlarını yol kenarlarına bırakıp yürümeyi tercih etti.



Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2 kilometre kala trafik durdu.



Çoğunluğunu TIR ve kamyonların oluşturduğu araçlar yolda kaldı. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü. Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalışıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle araçlarını Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde bırakan sürücülere çağrı yapıldı. Kar temizleme araçlarının zorluk yaşadığı belirtilen açıklamada, "KCO Otobanında araçlarını yol kenarlarına bırakıp giden sürücülerin (Dünden bu yana ve bugün) araçlarını almak için çaba göstermelerini rica ediyoruz. Zira bu araçlar yüzünden kar ekipleri çekiciler ulaşımda zorluk çekiyor" denildi