Yol Durumu
  1. Başbakan: O bölge PKK'dan temizlenecek
  2. Fransız gazeteci televizyonda isyan etti

'da eylem hazırlığındaki istler yakalandı!

'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 2'si olmak üzere toplam 5 ist jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Teröristlerin 'da saldırı planı olduğu ortaya çıktı.

İstanbulda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 2'si olmak üzere toplam 5 ist jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye'de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2'sinin canlı bomba olduğu belirlendi.

Canlı bomba olduğu belirlenen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları tespit edildi.

Türkiye'de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: , , ,
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 16:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar