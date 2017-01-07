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İnlerinden kamuflaj çıktı

İnlerinden kamuflaj çıktı
Diyarbakır 'de "Bayrak 36 Müşterek Birlik Operasyonu" gerçekleştirildi. 4 ayrı depoya baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Yine aynı baskında astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflajların da bulunduğu belirtildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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