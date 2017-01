İlginç bir k'RAAK'ter

yeni yılı acıyla karşıladı. Bir cani İstanbul'daki Reina adlı gece kulübünü bastı. Kaleşnikof ile yüzlerce kişiyi taradı. 39 kişi hayatını kaybederken cani kaçtı. " Abu Horasani " adlı katilin DEAŞ 'lı olduğu açıklandı. Türkiye ise o gecenin acısını yüreğine, soruları ise aklına yazdı. Merak edilen en ilginç kişi ise William Jacob Raak'tı. Raak, ABD vatandaşıydı... Onun katliamı bizzat yönettiği iddiası ortaya atıldı. Bu iddialar ise yeni bilgilerle artarak çoğaldı. Buna göre kendini ABD'li turist olarak tanıtan Raak, yeni yıl kutlaması için mekana Yakup Raak ismiyle rezervasyon yaptırdı.O gece kulübü basan saldırgan ise özellikle Araplar'ın bulunduğu masayı taradı. Raak ise sadece bacağından yaralandı. Ambulansa alınırken oldukça rahattı. Kimine göre ambulans da bu oyunun parçasıydı.İnsanlar kabus içinde sağa sola kaçışırken, Raak ambulansta televizyoncularla röportaj yapmaktaydı. Raak, "I dont know i saw one person, they are shooting and hiding man ... got ak-47 yani bilmiyorum tek kişi gördüm, ateş edip saklanıyorlardı, AK-47'ı vardı adam vurulup yere yattı" diyerek olayı anlattı. Peki o kargaşada Raak, katilin kullandığı silahın AK-47 yani Kaleşnikof olduğunu nereden anlamıştı! Sorunun yanıtı kolaydı. Bunun için sadece asker olması şarttı! Gizemli ABD'liyle ilgili bir detay da kıyafetlerinde saklıydı. Raak, havalimanından ülkesine giderken taktığı şapkada "Quiet Storm" yazılıydı. Bu Amerikan Kara Kuvvetleri'ne istihbarat üreten National Ground Intelligence Center (NGIC) adlı gizli istihbarat birimi nin adıydı. İşte bu iddialar ve bilgiler akıllarda soru işareti bıraktı.Caninin saldırı gecesi, Reina'da etrafı taradığı söylenmişti. Ancak buna rağmen tek bir cam kırılmamıştı. Bu da katilin hedef gözeterek ve hatta müşterilerin kafasına sıkarak katliamı yaptığını gözler önüne serdi.katili bulmak içindüğmeye bastı.Ancak Abu Horasanikod adlı zanlıylailgili ortaya atılanbir iddia ise şüpheuyandırdı. Caninin ABD istihbaratında Safe House yani "Güvenli Ev" olarakbilenen evlerde kaldığı vurgulandı. Sözkonusu evler, ABD Gizli Servisi CIA tarafından kullanılmaktaydı!Deniz Piyadesi olan Raak'ın ABD'de küçük bir silah dükkanı vardı! Hayatı sıradandı! Ancak kimine göre bu kamuflajdı.* Jake Raak, saldırıdan bir gün sonra Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gönderildi. Bu sırada rahat tavırlar sergiledi. Hatta "Türkiye'ye yine geleceğim" dedi. Kimine göre bu söz de bir şifreydi.