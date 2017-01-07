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Fransız gazeteci televizyonda isyan etti

Ünlü Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet, ’da ’ye karşı takınılan tavıra televizyonda isyan etti. Artık sürekli Türkiye’ye vurmaya bir son verelim çağrısında bulundu.

Fransız gazeteci televizyonda isyan etti

devlet televizyonu France 5'de yayınlan Dans L'Air programına L'Opinion Gazetesi yazarı Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet'in sözleri damgasını vurdu.

Fransa'da Türkçe yayın yapan Arti33.com'un haberine göre DAEŞ'in 'yi neden hedef aldığının konuşulduğu programda, Türkiye'ye yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Merchet, "Fransa'da Türkiye hakkında kötü konuşmaktan zevk alıyoruz. Sürekli Türkler kötü demeye bir son verelim. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Sunucunun "Türkiye'ye yönelik eleştiriler haksız mı?" sorusuna ise, Merchet "Evet biraz haksız" cevabını verdi.

"TERÖR MAĞDURU TÜRKİYE İLE YETERLİ DAYANIŞMAYI GÖSTERMEDİK"
Türkiye'nin bugün terör mağduru olduğuna dikkat çeken Merchet, Reina'da yaşanan terör sının Bataclan ile aynı olduğuna dikkat çekti. Ancak Fransa'da idareciler ve toplumun Fransa ile aynı mağduriyeti yaşayan Türkiye ile yeterli dayanışmayı göstermediğine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN VAROLUŞ MESELESİ"
Türkiye'nin terörle yaptığı mücadelesine de açıklık getiren Fransız gazeteci, PKK meselesinin Türkiye için varoluş meselesi olduğunu söyledi. PKK'nın kazanmasının Türkiye'yi sarsabileceği uyarısında bulundu.

"EMPERYALİST GÜÇLER OSMANLIYI PARÇALARA BÖLDÜ"
Jean-Dominique Merchet, yeni bir ülke olan Türkiye'nin bir asır önce Fransa, İngiltere gibi emperyalist güçlerin Osmanlıyı parçalara bölmesiyle küçüldüğinü hatırlattı. Türkiye'nin yeniden Batılı ülkeler tarafından bölünmenin korkusunu yaşadığını, onun için bazen aşırı tepki verdiğine dikkat çekti.

"SÜREKLİ TÜRKİYE'YE VURMAYA BİR SON VERELİM"
Fransız gazeteci, batıdaki Türkiye'ye yönelik tutumları da sert şekilde eleştirerek, Sistematik olarak sürekli Türkiye'ye vurmaya bir son verelim."'ifadelerini kullandı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 16:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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GreatT&#252;rkiye GreatTürkiye

CHP ve şürekasına duyurulur! İnsaflı Avrupalılar içerideki SATILMIŞların nefretini çekiyordur bence! Tanrılarını, yani Batı'yı eletiriyorlar da!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 21:54
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

helal olsun haksızlıgı sindirememiş iyilerde varmış

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 07.01.2017 19:09
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