FETÖ’ye dünyayı dar ettik

Eylül 2016’daki BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesi “FETÖ’ye dünyayı dar edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin kararlı mücadelesi sonuç verdi. FETÖ okullarını kapatan ülkelerin sayısı artıyor. Zincire en son Fas eklendi
Somali, Gine, Çad, Senegal ve Sudan gibi ülkelerin ardından, bir Afrika ülkesi daha FETÖ okullarını kapatma kararı aldı. Fas'ta faaliyet gösteren Fatih Sultan Mehmet Okulları'nın "kaliteli eğitim ve ülkenin gelişimine katkı sağlama" aldatmacası başarılı olmadı. Faslı yetkililer, FETÖ'nün okullarını bir ay içinde kapatacaklarını duyurdu.
İDEOLOJİK AJANDA...
FETÖ bağlantılı Fatih Sultan Mehmet Okulları, internet sitelerinde Fas'ın 5 farklı şehrinde 8 okula sahip olduklarını ve Kazablanka, Cedide, Tanca, Tetuan ve Fas'taki bu okulların "dil, yaşam tecrübesi, liderlik kültürü ve ekip çalışması" gibi özellikleri geliştirdiğini iddia etti. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeye giderek Faslı yetkilileri uyaran Türk heyetin girişimleri sonucu Fas İçişleri Bakanlığı "Fetullah Gülen'le bağlantılı Fatih Sultan Mehmet Okulları konusunda yapılan incelemeler, bu okulların eğitim sistemini kullanarak, kendi ideolojilerini ve Fas eğitim prensiplerine taban tabana zıt ideolojileri yaymayı hedeflediğini göstermiştir" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı. Yazılı açıklamada, FETÖ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren "Fatih Sultan Mehmet Okulları'nın tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması kararı alınmıştır. Söz konusu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara geçmesi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, okulların bir aylık bir süre içinde kapatılacağı ifadelerine yer verildi.
2 BİN 500 ÖĞRENCİ VAR
Dünya basınında da yer alan haberlere göre 1993'te ilk olarak Fas'ın Tanca şehrinde faaliyete giren Fatih Sultan Mehmet Okulları'nın Fas'ta 2 bin 500 öğrencisi bulunuyor. Bunların 2 bin 470'i Faslı.
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