ABD ile Gülen arasındakiişbirliğine bir yenisidaha eklendi!TeröristbaşıGülen'in onursalbaşkanı olduğuNiagara Vakfı'nınyöneticilerindenMevlüt HilmiÇınar, ABD'nin Illinois eyaletiSenatörü seçilen "Irak gazisi"Tammy Duckworth'un yemintörenine katıldı. ABD BaşkanYardımcısı Joe Biden'ın dakatıldığı yemin töreninde, Gülen'een yakın isimlerden biri olanMevlüt Hilmi Çınar, TammyDuckworth'la fotoğraf çektiripsosyal medyada paylaştı. Çınarfotoğrafın altına da "Böyle birgecede yer aldığım için onurduyuyorum" diye yazdı.
* Çınar, katılımcılarla fotoğraf çektirirken Biden hemen arkasındaydı.
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