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’nün Biden'esi

FETÖ’nün Bidenesi
ABD ile Gülen arasındaki işbirliğine bir yenisi daha eklendi! Teröristbaşı Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın yöneticilerinden Mevlüt Hilmi Çınar, 'nin Illinois eyaleti Senatörü seçilen "Irak gazisi" Tammy Duckworth'un yemin törenine katıldı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da katıldığı yemin töreninde, Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Mevlüt Hilmi Çınar, Tammy Duckworth'la fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. Çınar fotoğrafın altına da "Böyle bir gecede yer aldığım için onur duyuyorum" diye yazdı.


* Çınar, katılımcılarla fotoğraf çektirirken Biden hemen arkasındaydı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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