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Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

, Pakistan Başbakanı  ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

, Pakistan Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki son terör saldırılarının Pakistanlıları da derinden üzdüğünü belirterek, saldırıda hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, Türkiye'de meydana gelen saldırıları Pakistan'a yapılmış bir saldırı gibi algıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pakistan Başbakanı Şerif'e duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 16:39
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