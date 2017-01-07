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DHKP-C de rahat durmuyor

DHKP-C de rahat durmuyor
Kan lobisinin kuklalarından olan hainlere bir darbe daha indirildi. 'ın ve ilçelerinde dün belirlenen adreslere eşzamanlı baskın düzenlendi. Geniş güvenlik önlemi altında yapılan larda terör örgütü DHKP-C üyesi 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlılara yardım ve yataklık eden hainler de aranıyor.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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