Yol Durumu
  1. Ünlü gazeteci hayatını kaybetti
  2. İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

Başbakan Yıldırım 'a gitti

Başbakan Yıldırım'ın, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yle görüşmeler yapacağı, Yıldırım'ın ayrıca parti yetkilileri, Irak'ın önde gelen bazı siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Başbakan Yıldırımdan kritik ziyaret

Başbakan 'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de 'a gitti.

Başbakan Yıldırım'ın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yle görüşmeler yapacağı, Yıldırım'ın ayrıca parti yetkilileri, Irak'ın önde gelen bazı siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Yıldırım'ın Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek IKBY Başkanı Mesud ve Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüşmeler yapacağı belirtildi.

Etiketler: , ,
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 10:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar