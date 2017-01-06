Üst aklın sonu

KAHRAMAN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ
Teröristleri ilk fark ederek silahını çeken kahraman trafik polisi Fethi Sekin, başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kahraman polisin şehit olduğu belirtildi. Hain saldırıda adliye mübaşir olarak görevli Musa Can da hayatını kaybetti. Olayda 9 kişi yaralandı. Teröristlerin üzerinde 5 roketatar, 4 el bombası, 2 anti tank roketi ele geçirildiği öğrenildi. Öte yandan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, 2014 Mayıs'ta bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralandığı belirlendi.
BU PLAKAYA DİKKAT : 45 LV 414
Terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç için polis, İzmir'de alarma geçti. İzmir yönünden gelen bütün araçlar tek tek arandı.
KAHRAMAN POLİS
Polis memuru Fethi Sekin, dün katliam yapmak için İzmir Adliyesi'ne giden hainleri fark etti. Canı pahasına bu kanlı planı engelledi.
KAZADA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ
Kahr aman polis memuru Fethi Sekin'in, 2014 Mayıs'ta bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralandığı belirlendi.
BABAM YOK KAPIYI AÇAMAYIZ
Sekin'in acı haberini vermek için eve giden polislere şehidin çocukları kapıyı açmadı. Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi. Ekipler, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti. Acı haber, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verildi.
TERÖRİSTE SAVAŞ AÇAN ADLİYE
Teröristlerin, TS K'daki FETÖ'ye yönelik ilk operasyonu gerçekleştiren savcı Okan Bato'nun da görev yaptığı İzmir Adliyesi'ni hedef olarak seçmesi dikkat çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato, son 2 yılda FETÖ'ye yönelik operasyonlarıyla örgütün korkulu rüyası haline geldi. Bato, TSK içindeki FETÖ yapılanmasını 15 Temmuz darbe girişiminden önce fark etti. Bato son 2.5 yılda FETÖ'ye yönelik 200'ün üzerinde operasyon gerçekleştirdi.
DÜNYAYA CEVAP
Dünya Türkiye'yi terörle mücadelesinde yalnız bıraktı. Ancak kalleş saldırılardan sonra Türkiye'ye merak sardı! İzmir'deki hain saldırı da dün dünya medyasının ilk sırasında yer aldı. Bu saldırının ardından ilk uyarıyı ise ABD yaptı! ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi (OSEC) Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı! Dünya İzmir'i böyle görürken, İzmir ise sokağa aktı. İzmirli vatandaşlar saldırı noktasına gidip dev bir Türk Bayrağı açtı. Teröre lanet yağdırdı. "Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız. Bu ülkeyi size yedirmeyiz"
TERÖRÜ YOK EDECEĞİZ
Başbakan Yıldırım, "Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir. İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir" dedi.
Ceyhan TORLAK
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