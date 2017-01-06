Polis Zabiuallah’ın peşinde

İstanbul'da, yeni yılın ilk saatlerinde Reina'daki kanlı saldırıyı düzenleyen "Abu Muhammed Horasani" kod adlı terörist Kasım ayında İstanbul'dan Türkiye'ye 3 aile görünümünde yakınlarıyla giriş yaptı. Sonra Konya'da "Lokanta açmaya geldik' diyerek günlük fuhuş amaçlı kiralanan stüdyo dairede saklandı.
Bu gelişme sonrası polis, saldırgan ile birlikte Konya'dan İstanbul'a 'Zabiuallah' ismiyle bilet alan zanlının peşine düştü. İkilinin otogarda buluşup, 2 ayrı firmadan İstanbul'a bilet aldıkları öğrenildi.
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