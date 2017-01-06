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Polis ’ın peşinde

Polis Zabiuallah’ın peşinde
İstanbul'da, yeni yılın ilk saatlerinde 'daki kanlı saldırıyı düzenleyen "Abu Muhammed Horasani" kod adlı terörist Kasım ayında İstanbul'dan Türkiye'ye 3 aile görünümünde yakınlarıyla giriş yaptı. Sonra 'da "Lokanta açmaya geldik' diyerek günlük fuhuş amaçlı kiralanan stüdyo dairede saklandı.
Terörist Konya'da böyle görüntülendi


Bu gelişme sonrası polis, saldırgan ile birlikte Konya'dan İstanbul'a '' ismiyle bilet alan zanlının peşine düştü. İkilinin otogarda buluşup, 2 ayrı firmadan İstanbul'a bilet aldıkları öğrenildi.


Halit TURAN
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