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İstanbul'da lara kar engeli

İstanbul'da etkili olan nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 395 sefer iptal oldu.

İstanbulda uçuşlara kar engeli

Yurt genelinde etkili olan İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Öğlen saatlerinden itibaren hızla düşen sıcaklığın etkisiyle ilk olarak yüksek kesimlerde başlayan kar, ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak İstanbul genelini şehir beyaz örtüye bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 'nda da yoğun bir çalışma başlatıldı.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TEYAKKUZDA
Havalimanında hazırda bekletilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) karla mücadele ekipleri, yağan karın ları aksatmaması ve operasyonların sorunsuz sürdürülebilmesi için aralıksız apronda çalışıyor. Ekipler kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalarında güçlük çektikleri görüldü.

İSTANBUL GENELİNDE 395 SEFER İPTAL
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki uçuşlarda da aksamalar yaşadı. DHMİ'nin uçuşların aksamadan sürdürülebilmesi için aldığı karar doğrultusunda seferlerde yüzde 30 kısıtlamaya gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın her iki havalimanında hafta sonu süresince toplam 257 seferi iptal edildi. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin toplamda iptal olan sefer sayısı ise 395'e yükseldi.

ATATÜRK HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Havalimanında kar yağışı nedeniyle kapanan 2 piste Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri müdahale etti.

Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Bu sürede iniş için bekleyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 19:35
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