Gizemli Bay Raak

Adı William Jacob Raak’tı. ABD vatandaşıydı. Reina’dan yaralı çıkarıldı. Havalimanından ülkesine gönderilirken zafer işareti yaptı! Hitler selamı çaktı! Ancak onun katliamı bizzat yönettiği iddiası ortaya atıldı. Bu bilgilerin aksi yönünde bir görüş de vardı! Yabancı medya “ABD istihbaratı CIA daha önceki ‘Sahte Bayrak’ saldırılarında da bu tür farklı bilgileri öne çıkartıp hedef şaşırtmıştı” yorumunu yaptı!
Yeni Türkiye, üst aklın ödünü patlattı. Hainler dört bir koldan ülkemize saldırdı. Kimi FETÖ'yü, kimi PKK/PYD'yi, kimi DEAŞ'ı kullandı. Kalleşler son olarak yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul'u hedef aldı. Reina adlı gece kulübüne saldırdı. Kamera görüntülerine göre saldırgan Kaleşnikof'u eline alıp mekana daldı. 39 kişiyi katledip kaçtı. Polis, kod adı Abu MuhammedHorasani olan DEAŞ'lı teröristi yakalamak içindüğmeye bastı! Saldırgan her yerde aranırken, gündem ilginç bir iddia ile çalkalandı. İddiaların ortasındaki isim ise William Jacob Raak'tı! Buna göre baskın gecesi yaralılar apar topar mekandan çıkarıldı. Ambulansa alınanlar arasında bacağından yaralı olan yabancı bir turist de vardı. Söz konusu turist "İçerde 8 kişiydik. Yedisi vuruldu" ifadesini kullandı. Bu şahıs 1 gün sonra da Atatürk Havalimanı'nda karşımıza çıktı. "Türkiye'yi çokseviyorum. Bu saldırılar beni korkutmadı. İstanbul'ayeniden geleceğim" ifadesini kullandı. Bu sözleri söyleyen kişi ABD vatandaşı olan William Jacob Raak'tı... Raak, rahat tavırlarıyla akıllarda soru işareti bırakırken onunla ilgili iddialar gündemi salladı! Raak'ın baskını düzenleyen ve hatta yöneten kişilerden biri olabileceği açıklandı. Bu iddia hem dış basında hem de sosyal medyada çalkalandı. Söz konusu şahısla ilgili ortaya çıkan bilgiler ise bir kez daha kafaları karıştırdı. Buna göre Raak'ın doğum yeri teröristbaşı FETÖ'nün saklandığı Pensilvanya'ydı. Raak, burada askeri okulu bitirip Amerikan Ordusu'nda Deniz Piyadesi olarak görev yapmıştı. Şimdi de silah şirketleriyle iç içe olan bir ofisi vardı. Giderken söylediği"Türkiye'ye yine geleceğim" cümlesi ise NATO ve CIAoperasyonlarında bir deyim olarak kullanılırdı. Ayrıca aynı operasyonların süreceği olarak yorumlanırdı.
Raak'ın bacağındaki yaranın bıçak izi olduğu açıklandı. Ayrıca Raak'ın bacağına yılbaşı süsüyle tampon yapması akıllarda soru işareti bıraktı.
"Zafer" işareti yapan Raak'ın CIA ve NATO'nun saldırı ekibinde yer alabileceği de belirtildi.
'GERÇEĞE ULAŞILMAMASI İÇİN...'
Tüm bu iddialara rağmen yabancı medyadan aksi yönde bir ses çıktı. Dış basın, Raak'ın sıradan bir Amerikalı olma ihtimalinin de yüksek olduğunu açıkladı. Zira operasyonu gerçekleştiren ABD gizli servisi CIA, daha önceki "Sahte Bayrak" saldırılarında da bu tür hedef şaşırtan bilgileri öne çıkartmıştı. Bu da gerçeğe ulaşılmasını engellemek için kullanılan bir araçtı. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, önemli açıklamalar yaptı. Kaynak, "Saldırgan muhtemelen bir Uygur, ama uyruğu konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Saldırıyı fiilen tek kişinin yaptığı aşikar ama yardım edenler olabilir" ifadesini kullandı.
Gizemli ABD'li aslında deniz piyadesiydi...
SEÇİLMİŞ KURBANLAR
Saldırıyla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Buna göre katilin elinde ölüm listesi vardı. Bu listede de Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus, Irak ve Lübnanlı milyarderlerin isimleri yazılıydı. Olay yeri savcısı ise o gece gördüğü manzarayı şöyle anlattı: Kan kokusu yüzünden mekanda duramadık.
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