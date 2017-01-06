Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre sona erdi. Rus büyükelçi Karlov'a Ankara'da suikast düzenleyen ve FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan vatan haini terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın cesedini alan olmadı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren FETÖ'cü saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesi tarafından teslim alınması için yönetmelik gereği verilen süre sona erdi.

Altıntaş'ın cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

DARBECİLERİN CESEDİ DE ORTADA KALMIŞTI

Altıntaş da, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında cesetleri ortada kalan cuntacı askerlerle aynı kaderi paylaştı. Hain darbe girişimi sonrası ölü olarak ele geçirilen 10 darbeci hainin cesedine de aileleri sahip çıkmamış, kimliği belirlenen FETÖ üyesi 10 militan Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandıktan sonra önce hainler mezarlığına ardından da kimsesizler mezarlığına gömülmüştü.