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'cü katilin leşini alan olmadı

'nın Ankara si Abdrey Karlov'u öldüren 'cü terörist 'ın cesedini alan olmadı.

FETÖcü katilin leşini alan olmadı

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre sona erdi. Rus Karlov'a Ankara'da suikast düzenleyen ve 'cü olduğu ortaya çıkan vatan haini terörist 'ın cesedini alan olmadı.

'nın Ankara Büyükelçisi 'u silahlı saldırı sonucu öldüren FETÖ'cü saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesi tarafından teslim alınması için yönetmelik gereği verilen süre sona erdi.

Altıntaş'ın cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

DARBECİLERİN CESEDİ DE ORTADA KALMIŞTI
Altıntaş da, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında cesetleri ortada kalan cuntacı askerlerle aynı kaderi paylaştı. Hain darbe girişimi sonrası ölü olarak ele geçirilen 10 darbeci hainin cesedine de aileleri sahip çıkmamış, kimliği belirlenen FETÖ üyesi 10 militan Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandıktan sonra önce hainler mezarlığına ardından da kimsesizler mezarlığına gömülmüştü.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 11:00
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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jarko jarko

bu feto katilin lesini verin domuzlara yem yapsinlar:

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 15:57
g&#252;rcan gürcan

yakın gitsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.01.2017 15:48
Samet Samet

Bütü Fetöcülerin sonunun böyle olması dileğiyle

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.01.2017 15:08
ihsan ihsan

fosseptik çukuruna atın orası layık pisliğe

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.01.2017 14:25
FatihSultan23 FatihSultan23

Lağım çukuruna atın, obayana teröristi ve fetö terörisr itine gönderin terörist itinizi alın, lanet olsun ölüsüne.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 06.01.2017 11:37
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