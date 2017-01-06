Elçi katilinin kimsesi yok

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 Aralık'ta öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın cesedi üzerindeki otopsi incelemeleri 21 Aralık'ta tamamlandı. Böylelikle Adli Tıp Kurumu Yönetmeliği'ndeki "cenazenin yakınlarca teslim alınması" için öngörülen 15 günlük süre bu tarihte başladı. Ancak ailesi Altıntaş'ın cenazesini almadı. Bunun üzerine Altıntaş'ın cenazesinin bugün veya en geç hafta başında kimsesizler mezarlığına defnedileceği açıklandı.
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