Deniz tarafında da kapı var

Oktay Yıldırım... Emekli bir astsubaydı.. FETÖ'nün Ergenekon kumpasında tutuklandı. Hapis yattı. Bundan önce de Reina'nın koruma müdürü olarak çalıştı. Yıldırım TAKVİM'e çok önemli açıklamalar yaptı: "Bu tür eylem yapacak kişiler, yalnız bırakılmaz. Katilin beden dilini incelediğimizde, askeri eğitim aldığı, şehir savaşlarını çok iyi bildiği ve katıldığı anlaşılıyor. Bu tür eylemlerde olay yerinde mutlaka 'yardımcı gruplar' vardır. Bunlar olay öncesi, olay anı ve sonrasında hemen yardım ederler. Reina'nın 3 giriş ve çıkışı var. Bunlardan biri ön kapı, ikincisi otopark kapısı ve deniz tarafında olan 3 kapı..."
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