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  2. Deniz tarafında da kapı var

Baskındaki sır

Baskındaki sır tekne
Türkiye 2017'yi acıyla karşıladı. 2017'yi karşılayan 700'ü aşkın kişi, ünlü gece kulübü 'da cani bir teröristin katliamını yaşadı. Kanlı baskında 39 kişi hayatını kaybederken, ünlü kulüp kapılarını ilk kez muhabirimize açtı. Olayın üzerinden geçen 5 güne rağmen dün girdiğimiz Reina'da, yerler yıkanmasına rağmen hala barut ve kan kokusu vardı. Reina'da görevli garson Nurettin Özmen dehşet anlarını yerinde anlattı. İşte o ifadeler:

Nurettin Özmen: Müşterilere servis yapıyordum. Bir anda bağırmalar, koşturmalar başladı. 10 saniye kadar hareketsiz kaldım. İnsanlar birbirinin üstüne düşüyordu. Flash Bang bombası öyle etkiliydi ki gözlerimizi fena halde yaktı ve kör olmuş gibiydik, etrafı göremiyorduk. Terörist iç kısımdaki deniz tarafına yakın yere kadar geldi, durdu ve taramaya başladı. Mekana yanaşan küçük bir batıp çıkan bir kadını kurtardı. İçeri döndüğümde Özel Harekat gelmişti. Bu arada baskından eşi ile birlikte kurtulan Suudi Arabistanlı Hassan Kaşıkçı yaşadıklarını anlattı: "Teröristler 1'i kadın 3 kişiydi. Otelin önerisiyle Reina'ya gittik. İki kişilik yer rezerve etmiştik. Birden davul sesine benzer bir ses duyduk. Kavga zannettik. sırasında biri, 'Bu kadın bizi niye öldürmek istiyor' diye bağırdı. Saldırganlar Arap aksanıyla konuşmuyordu ancak yabancıydılar. Masa masa gezip herkesi kurşunladılar. Eşimle birlikte denize atlayıp kurtulduk."

Yunus Emre KAVAK
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