Teröre karşı ihbar hattı

İçişleri Bakanlığı üst üste gelen terör saldırıları sonrası harekete geçti. Hastane, jandarma, polis, itfaiye gibi her bir birimin ayrı ayrı numarası olması ve bu durumun vatandaşta kafa karışıklığına yol açması nedeniyle acil durum hattı 112 oluşturuldu. Pilot uygulaması 2015'te Antalya'da gerçekleştirilen çalışma 81 ile yayılacak. Amerika'daki 911 benzeri çalışacak olan 112 hattı için özel bir birim kurulacak. Yangın, hastalık, sokakta kalan insan ya da hayvanlar için aranabilecek olan 112 hattı, aynı zamanda şüpheli durumlarda da çevrilecek. Bu çalışmayla vatandaşlar tek bir numara üzerinden derdini devlete anlatabilecek. Şüpheli bir paket, çanta, saldırı ihtimali bulunan ve tavırları şüpheli olan kişiler için de bu numara aranabilecek. 112 hattını gereksiz meşgul edenlere ise cezai yaptırım uygulanacak.
KAMU SPOTU YAPILACAK
En son yaşanan Reina saldırısı bu çalışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Saldırı anında olay yerinde bulunan kişiler nereyi arayacaklarını bilemediklerini ifade etmişlerdi. Altyapı çalışmasında sona yaklaşılan ve kısa sürede hayata geçirilecek olan uygulama kamu spotlarıyla duyurulacak. 112 acil hattı, dizi ve filmlerde de işlenecek.
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